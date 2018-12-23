كبير مراقبي الأمم المتحدة باتريك كمارت يصل الحديدة اليمنية

وصل باتريك كمارت رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، إلى المدينة الواقعة غربي اليمن يوم الأحد، وذلك في بداية مهمة شاقة تهدف إلى حماية الاتفاق، وتنسيق عملية انسحاب المقاتلين.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة أن “كمارت دخل المدينة المطلة على البحر الأحمر مساء الأحد، آتيًا من العاصمة صنعاء، محطته الثانية في مهمته اليمنية التي بدأت في عدن السبت”.

وسيزور كمارت الإثنين، ميناء الحديدة، بحسب مسؤول في القوات الموالية للحكومة.

ويترّأس الجنرال الهولندي المتقاعد لجنة مشتركة، تضم فريقًا من الأمم المتحدة وممثلين للحكومة والحوثيين، انبثقت من اتفاق تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر.

وينص الاتفاق، على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وانسحاب الحوثيين من مينائها، وانسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من مدينة الحديدة.

وبحسب ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الفريق الأممي سيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة يوم الأربعاء المقبل.

ولكمارت تاريخ حافل في بعثات الأمم المتحدة، إذ قاد بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما تولى مهمات مماثلة في كمبوديا والبوسنة والهرسك.

والجمعة، قرر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه إرسال المراقبين المدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي، والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة، ووقف إطلاق النار، لتعزيز نتائج المحادثات التي أجريت في السويد.

كما صادق القرار 2451 الذي تبنته دول المجلس الـ15 وأعدته المملكة المتحدة، على ما تحقق في مباحثات السويد، حيث تم التوصل إلى جانب اتفاق الحديدة، على تفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وكذلك على عقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل؛ لوضع الأطر لاتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ 2014.