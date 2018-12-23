قيادي حوثي: هدفنا وهدف حزب الإصلاح واحد

أفاد القيادي في ميليشيا الحوثي، محمد البخيتي، أن هدف جماعته التي تقتل القوات الحكومية، وهدف حزب التجمع اليمني للإصلاح هدف واحد.

وقال البخيتي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “إلى الإخوة في حزب الإصلاح، أكثر ما يؤلمني في هذه الحرب، هي عندما تستعر بيننا وبينكم؛ لأن هدفنا وهدفكم واحد، وعدونا وعدوكم واحد”.

وأضاف: “كما أن استمرار الحرب فيما بيننا يسعد أعداء الإسلام، ويساعد المشككين فيه على تشويه صورته في وعي الناس.. سبق ودعوناكم للصلح”.

إلى الاخوة في حزب الإصلاح، أكثر ما يؤلمني في هذه الحرب هي عندما تستعر بيننا وبينكم، لأن هدفنا وهدفكم واحدة، وعدونا وعدوكم واحد، كما أن استمرار الحرب فيما بيننا يسعد أعداء الإسلام، ويساعد المشككيين فيه على تشويه صورته في وعي الناس. سبق ودعوناكم للصلح…..https://t.co/JlClZphP5Z — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 23, 2018

ويتهم الكثير من اليمنيين حزب الإصلاح بأن له علاقة مع الحوثيين، في أكثر من جبهة، رغم أنه يعلن دعم السلطات الشرعية، والانخراط في الحرب ضد الجماعة المدعومة من إيران.