قيادي حوثي: هدفنا وهدف حزب الإصلاح واحد

قيادي حوثي: هدفنا وهدف حزب الإصلاح واحد

المصدر: فريق التحرير

أفاد القيادي في ميليشيا الحوثي، محمد البخيتي، أن هدف جماعته التي تقتل القوات الحكومية، وهدف حزب التجمع اليمني للإصلاح هدف واحد.

 وقال البخيتي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “إلى الإخوة في حزب الإصلاح، أكثر ما يؤلمني في هذه الحرب، هي عندما تستعر بيننا وبينكم؛ لأن هدفنا وهدفكم واحد، وعدونا وعدوكم واحد”.

وأضاف: “كما أن استمرار الحرب فيما بيننا يسعد أعداء الإسلام، ويساعد المشككين فيه على تشويه صورته في وعي الناس.. سبق ودعوناكم للصلح”.

ويتهم الكثير من اليمنيين حزب الإصلاح بأن له علاقة مع الحوثيين، في أكثر من جبهة، رغم أنه يعلن دعم السلطات الشرعية، والانخراط في الحرب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع