التحالف العربي: 14 خرقًا حوثيًا جديدًا لوقف إطلاق النار بالحديدة

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، أنّ ميليشيات الحوثي الانقلابية نفذت 14 خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان صحفي، إنّ “الخروقات الحوثية، شملت كافة أنواع الأسلحة كالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون والآر بي جي وصواريخ الكاتيوشا”.

وأضاف البيان، أنّ “الخروقات طالت مناطق في الحديدة والدريهمي والتحيتا وحيس والفازة والجبلية”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي القتال في مدينة ومحافظة الحديدة، غربي اليمن، الذي رعته الأمم المتحدة في مشاورات السويد، حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء الماضي.