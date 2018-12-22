مصادر يمنية: جباري يرغب بالانشقاق عن الشرعية والعودة لمناطق سيطرة الحوثيين

كشفت مصادر سياسية يمنية لـ إ”رم نيوز” عن رغبة نائب رئيس الوزراء السابق وعضو وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السويد، عبد العزيز جباري، في العودة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، والبقاء في مسقط رأسه بمحافظة ذمار – 100 كم جنوب صنعاء- بعد تلقيه تهديدات مباشرة من قيادات عسكرية مقربة من حزب الإصلاح “الإخوان المسلمين/ فرع اليمن”.

وأوضحت المصادر أن جباري أبدى رغبته هذه أثناء انعقاد مشاورات السويد، التي عقدت مؤخرًا بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لرئيس وفد الحوثيين، محمد عبد السلام، الذي زف النبأ إلى بعض قيادات الجماعة لترتيب عودة جباري شعبيًّا ورسميًّا.

وكانت جماعة الحوثي فجّرت منزل جباري في مدينة ذمار عام 2015، وتعرض الكثير من مؤيديه للخطف والاعتقال على يد مسلحي الحوثي.

وجباري هو عضو مجلس النواب اليمني عن الدائرة 195 بمدينة ذمار عن حزب المؤتمر الشعبي العام – الحاكم آنذاك – قبل أن يشكل مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب المنشقين عن المؤتمر حزب “العدالة والبناء” ليتولى منصب “الأمين العام” في الحزب إبان الإنتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح عام 2011.

ويعيش جباري حاليًّا في العاصمة المصرية القاهرة بعد استقالته من منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، في آذار/مارس الماضي، بعد أن “وصل إلى قناعة بعدم قدرته على تقديم شيء مستقبلًا”، وفق تعبيره.