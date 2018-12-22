الحوثيون يتحدون قرار مجلس الأمن ويواصلون خرق هدنة الحديدة (فيديو)

قصفت مليشيات الحوثي، مواقع تمركز ألوية العمالقة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في خرق آخر لوقف إطلاق النار، وتحد واضح لقرار مجلس الأمن الصادر يوم الجمعة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن “الحوثيين قصفوا الجمعة مواقع الألوية في مدينة الحديدة وتحديدًا شمال مدينه الصالح، مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة” .

ونشر المركز مقطع فيديو يوثق القصف الحوثي الجديد.

وأكد المركز أن “صبر ألوية العمالقة على الخروقات المستمرة قد لا يطول في ظل عدم اكتراث المليشيا وعدم تقديمها لأي بوادر حسن نيه تثبت جديتها في الجنوح للسلام والالتزام بالمرجعيات المتفق عليها (في السويد) مع الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة”.

وأشار المركز إلى أنه “تم تسجيل 70 خرقًا حوثيًا منذ بداية سريان الهدنة منتصف ليل الثلاثاء الماضي”.

ووافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بالإجماع، على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وفوض مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بنشر فريق لمدة شهر مبدئيًا؛ لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.‎