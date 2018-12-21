التحالف العربي: رصدنا 62 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في الحديدة‎

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أنّ خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة (غرب) بلغت 62 خرقًا خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف، في بيان أوردته قناة “الإخبارية” السعودية، أنّ جماعة الحوثي “تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة دون الالتزام باتفاق السويد”.

وأشار إلى أنّ “الخروقات الحوثية شملت عددًا من المناطق، والميليشيات استخدمت الهاونات والآربي جي وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية، والرماية بكافة أنواع الأسلحة”.

وأكد التحالف العربي “دعمه التزام الجيش اليمني بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق السويد”، حسب البيان ذاته.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي القتال في مدينة ومحافظة الحديدة، غربي اليمن، الذي رعته الأمم المتحدة في مشاورات السويد، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء بتوقيت اليمن.

وسبق أن أبدت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التزامهما بتطبيق الاتفاق.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اختتمت جولة مشاورات بين طرفي النزاع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز، بينما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.