السعودية والإمارات والبحرين ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الحديدة

رحبت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والحكومة الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنَّى مشروع قرار بريطاني أمريكي حمل رقم 2451 بشأن اليمن، والذي ينص على نشر قوات دولية لمراقبة الهدنة في الحديدة، وتنفيذ نتائج اتفاقات طرفي الأزمة التي تم التوصل اليها خلال مشاورات السويد مطلع الشهر الجاري.

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “الإمارات العربية المتحدة تدعم هذا القرار بقوة وتعرب عن امتنانها لعمل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وأعضاء المجلس الآخرين، الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع.”

وأكد قرقاش أن “الإمارات تتطلع إلى العمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ القرار”.

