مجلس الأمن يصوّت الجمعة على إرسال مراقبين إلى اليمن

المصدر: أ ف ب

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد، وفق ما ذكره دبلوماسيون.

وخضعت مسودة مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، لمفاوضات صعبة على مدى أسبوع، وتخللها تهديد روسي باستخدام حق النقض في حال أي ذكر لدعم إيران لهجمات الحوثيين، وهو ما أرادت الولايات المتحدة أن تفرضه.

وفي النسخة النهائية للنص الذي سيتم التصويت عليه، تم استبدال عبارة “تدين تزويد إيران وجهات أخرى” بعبارة ” من أي مصدر كان”.

وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في السويد، اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار، وأيضًا سحب المقاتلين من الحديدة التي تعتبر ممرًا رئيسيًا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.