بعد أن منِحت استثناءً.. والدة الطفل اليمني المحتضر تصل أمريكا (فيديو)

المصدر: أ ف ب

وصلت اليمنية “شيماء صويلح” إلى الولايات المتحدة، بعدما منحتها واشنطن تأشيرة دخول بصورة استثنائية، لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد أن منعها مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب من السفر.

وكانت واشنطن منحت الثلاثاء الماضي بصورة استثنائية، الأم تأشيرة دخول لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا.

والطفل عبد الله حسن، البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند، إذ يتنفّس بوساطة الأجهزة، وهو يحتضر بسبب مرض دماغي وراثي نادر.

وسبق لوالدته شيماء صويلح المقيمة في مصر، أن تقدّمت بطلبات عدّة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكنّ طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقّعه ترامب ومنع بموجبه مواطني ست دول هي: اليمن وإيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتّحدة.