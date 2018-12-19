طائرات التحالف تقتل 4 قياديين حوثيين شمال اليمن

قتل 4 قياديين حوثيين في غارات شنتها طائرات تابعة للتحالف العربي على مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية في محافظة حجة، لـ”إرم نيوز”، إن “الطيران الحربي التابع لقوات التحالف، قصف عدة مواقع وتحصينات تابعة للحوثيين في منطقتي المزرق ومزارع النسيم، بمديرية حرض المتاخمة للحدود مع السعودية”.

وذكر الموقع الرسمي لقوات الجيش اليمني، إن “طائرات التحالف استهدفت اجتماعًا لقيادات المليشيات الحوثية، في مزارع النسيم بمحافظة حجة، ما أدى إلى مقتل عدد من القيادات، أبرزهم صالح عبدالله المطري، ونور الدين المرتضى، ومحمد المحطوري ومجاهد الأهنومي”.