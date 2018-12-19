اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تبادل السجناء اليمنيين قد يشمل ما يصل إلى 16 ألفًا

قال مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إن الطرفين المتحاربين في اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص، يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل السجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.

وأكد فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه “في غضون 40 يومًا على توقيع الاتفاق في الـ 11 من ديسمبر/ كانون الأول، سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم”.

وتابع أنه “من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد”.