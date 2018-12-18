إسقاط طائرة مُسيّرة تحمل متفجرات إلى الحوثيّين

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، إسقاط “طائرة مسيّرة إيرانية الصنع، تحمل متفجرات” إلى ميليشيات الحوثي، في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد موقع الجيش “سبتمبر نت”، أن قوات “اللواء 26 ميكا”، تمكنت من إسقاط الطائرة الحوثية في المناطق الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة، جنوبي مأرب.

وأوضح الموقع، أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة المسيرة أنها إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أنها كانت تحمل متفجرات.

ولأكثر من مرة، أعلنت قوات الجيش اليمني، خلال الفترة القليلة الماضية، إسقاط طائرات حوثية مسيرة في عدة محافظات، بينها مأرب.

وتخضع معظم محافظة مأرب، لسيطرة القوات الحكومية اليمنية، في حين ما يزال الحوثيون يتواجدون في بعض المناطق منها.