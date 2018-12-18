اللجنة المشتركة لمراقبة هدنة الحديدة تبدأ عملها خلال 24 ساعة‎

المصدر: ا ف ب

أكد مصدر في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن “لجنة تنسيق إعادة الانتشار” المؤلفة من ممثلين عن طرفي النزاع اليمني، ستبدأ عملها في مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، خلال 24 ساعة.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: “أتوقع أن تبدأ لجنة تنسيق إعادة الانتشار عملها في غضون الـ24 ساعة المقبلة”.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد، الأسبوع الماضي، على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة؛ لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة وعملية الانسحاب من المدينة وموانئها.

وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على “عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف أيضًا على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، في المحافظة الواقعة في غرب اليمن.

ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية، حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.

وتوصلت الحكومة اليمنية والمتمردون في محادثات في السويد، إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة، لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزود بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ، منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، ويسود هدوء شوارع المدينة المطلة على البحر الأحمر، منذ الصباح، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت؛ إثر بدء سريان الهدنة، واستمرت لثلاث ساعات.