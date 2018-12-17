وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار الجديد بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين، في مدينة الحديدة، غرب البلاد، منتصف ليل الثلاثاء، حيز التنفيذ، استجابة لاتفاق السويد.

وقال مصدر عسكري، إن الهدوء يعم مدينة الحديدة منذ دقائق، مع دخول الساعة 00:00 بتوقيت المدينة (21:00 تغ).

ويأتي ذلك بعد أقل من ساعة من المعارك العنيفة بين الطرفين، حيث شنّ الحوثيون قصفًا بالمدافع الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا على مواقع القوات الحكومية، حتى عند الساعة 11:56 دقيقة، وفق المصدر.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحور الحديدة بإيقاف إطلاق النار والعمليات العسكرية منتصف الليلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي وبناء على الاتفاق السابق الذي تم في السويد.

كذلك أعلن الحوثيون التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار وفقًا لدعوة غريفيث، وقال ناطقهم الرسمي محمد عبدالسلام إن جماعته متلزمة بوقف إطلاق النار، وذكر أسماء وفدهم المشارك في اللجنة المشتركة التي ستعمل مع الوفد الأممي على ترتيب أوضاع الحديدة ووقف العمليات العسكرية فيها وتسليمها بشكل تدريجي للحكومة الشرعية وانسحاب المليشيات منها.