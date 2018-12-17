الحديدة.. ألوية العمالقة تعلن سقوط 150 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح 

قالت ألوية العمالقة اليمنية، اليوم الإثنين، إن 150 من ميليشيا الحوثي، سقطوا بين قتيل وجريح، في مواجهات جنوبي محافظة الحديدة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة، فإنها وبالتعاون مع لواء الزرانيق التابع للجيش، “تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي، شرق مدينة الدُريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، وتمكنت من قتل وجرح أكثر من 150 من الحوثيين”.

وقالت مصادر ميدانية، إن “مسلحي الحوثي، حاولوا الهجوم بشكل انتحاري في محاولة يائسة لإحراز تقدم، غير أن القوات اليمنية تصدت لهم”.

وذكرت المصادر، أن “قوات الجيش، استولت على العديد من الأسلحة والذخائر المتوسطة والثقيلة أثناء إفشال الهجوم الحوثي”.

وشهدت مناطق بمحافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، رغم توقيع الطرفين لاتفاق تهدئة بها خلال مشاورات السويد، الخميس الماضي.

وسوف يبدأ سريان وقف إطلاق النار في المحافظة، منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء، التزامًا باتفاق السويد، الذي ينص على انسحاب جميع المسلحين من مدينة الحديدة وموانئ المحافظة.