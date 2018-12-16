الحوثيون يحاولون تحقيق انتصار في الحديدة قبيل سريان وقف إطلاق النار

تمكنت القوات اليمنية المشتركة اليوم الأحد، من التصدي لمحاولة تسلل نفذها الحوثيون، جنوب محافظة الحديدة، في حين اندلعت مواجهات أخرى شرق المدينة، وصفت بأنها الأعنف منذ أسابيع، وذلك قبل يوم من سريان وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر في مدينة الحديدة، لـ”إرم نيوز”، أن “مليشيات الحوثيين حاولت مجددًا الهجوم على مناطق تسيطر عليها القوات اليمنية المشتركة، في الأجزاء الشرقية من مدينة الحديدة، ما تسبب في اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين، استخدم فيها الحوثيون القذائف المدفعية والصواريخ قصيرة المدى”.

وبحسب المصادر، فإن الحوثيين “يحاولون استعادة أجزاء من المناطق الجغرافية التي خسروها لصالح القوات المشتركة، خلال الفترة الأخيرة، مستغلين ما تبقى لهم من الوقت قبيل حلول الثلاثاء المقبل، المحدد كموعد لسريان وقف إطلاق النار، وفق اتفاق المشاورات اليمنية التي عقدت في السويد”.

وتصدت القوات المشتركة، لمحاولة هجوم أخرى شنتها المليشيات الحوثية، على مناطق تحت سيطرة القوات الموالية للحكومة الشرعية شمال وشرق مديرية الدريهمي، جنوب غرب محافظة الحديدة.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن عملية التصدي “أجبرت الحوثيين على التراجع والفرار، وسط مصرع وإصابة عدد منهم”.