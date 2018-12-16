غريفيث يطالب أطراف النزاع اليمني الالتزام باتفاق الهدنة

غريفيث يطالب أطراف النزاع اليمني الالتزام باتفاق الهدنة

المصدر: ا ف ب‎

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد، الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بعد المعارك الاخيرة في مدينة الحديدة.

وجاء في بيان مقتضب نشره المبعوث غريفيث على “تويتر”: “يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق السويد، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق”.

 

وأضاف في تغريدة ثانية: “تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله (المتمردون)، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق”.

 

وشهدت مدينة الحديدة في غرب اليمن، الأحد، اشتباكات متقطعة، بعد ليلة من المواجهات والغارات في المدينة ومناطق أخرى قريبة منها، هي الأعنف منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتبادل طرفا النزاع، القوات الموالية للحكومة والمتمردون الحوثيون، الاتهامات بخرق الاتفاق الهش الذي تم التوصل إليه في محادثات السويد، ودخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع