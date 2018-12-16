غريفيث يطالب أطراف النزاع اليمني الالتزام باتفاق الهدنة

المصدر: ا ف ب‎

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد، الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بعد المعارك الاخيرة في مدينة الحديدة.

وجاء في بيان مقتضب نشره المبعوث غريفيث على “تويتر”: “يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق السويد، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق”.

يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق استوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 16, 2018

وأضاف في تغريدة ثانية: “تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله (المتمردون)، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق”.

تعمل الأمم المتحدة عن قرب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله، لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق #الحديدة #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 16, 2018

وشهدت مدينة الحديدة في غرب اليمن، الأحد، اشتباكات متقطعة، بعد ليلة من المواجهات والغارات في المدينة ومناطق أخرى قريبة منها، هي الأعنف منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتبادل طرفا النزاع، القوات الموالية للحكومة والمتمردون الحوثيون، الاتهامات بخرق الاتفاق الهش الذي تم التوصل إليه في محادثات السويد، ودخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.