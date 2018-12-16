طرفا حرب اليمن: وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ الثلاثاء

ذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة، سيبدأ الثلاثاء 18 ديسمبر كانون الأول؛ في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة.

ووافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من السعودية، يوم الخميس، على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر، وسحب القوات منها، وذلك بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.

وأبلغ السكان عن استمرار المناوشات، لا سيما خلال الليل، على أطراف الحديدة، حيث تحتشد آلاف من القوات المدعومة من التحالف.

وقال يحيى سريع، رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة والجيش التابع للحوثيين، “نحن ننتظر كما أعلنوا، يوم أمس، أن يبدأ وقف إطلاق النار من يوم 18 ديسمبر، من بعد غد. نأمل أن يكونوا جادين وصادقين، وإلا فنحن جاهزون للرد”.

وأكد مصدر في الحكومة التي تساندها الرياض، الموعد، وقال إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أبلغ به الطرفين رسميًا في رسالة.

وقال مصدر بالأمم المتحدة: “في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات… نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارًا من الثلاثاء”.

وبموجب الاتفاق، سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة، وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يومًا من سريان وقف إطلاق النار.

ونص الاتفاق على إشراف “لجنة تنسيق إعادة الانتشار”، التي تضم أعضاء من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسترأس الأمم المتحدة اللجنة. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع.

وطلب جريفيث من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة؛ للإشراف على الالتزام بالهدنة بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت.

ومن المقرر أن يعقد طرفا الصراع جولة أخرى من المحادثات، في يناير كانون الثاني؛ للموافقة على إطار عمل سياسي للمفاوضات لإنهاء الحرب.