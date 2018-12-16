اشتباكات عنيفة في الحديدة رغم اتفاق الهدنة

اندلعت اشتباكات عنيفة ووقعت غارات جوية في محافظة الحديدة ،غرب اليمن، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويد بمحادثات السلام اليمنية؛ وفق ما أعلنت مصادر قريبة من الحكومة، اليوم الأحد.

وقال مصدر في القوات الموالية للحكومة إن 29 مسلحًا على الأقل قُتلوا، بينهم 22 من المتمردين الحوثيين في الاشتباكات والغارات في المحافظة، ليل السبت.

وأكد المصدر نفسه أنه تم أسر سبعة من مقاتلي المتمردين خلال هجوم في الدريهمي جنوب المحافظة.

وصرح أحد سكان الحديدةـ لوكالة فرانس برس في اتصال عبر الهاتف، أن المواجهات التي اندلعت مساء السبت”عنيفة”، مشيرًا إلى استخدام “رشاشات ومدافع ومضادات طيران”. وأضاف “فجر اليوم تراجعت حدتها، وأصبحت متقطعة نسمعها بين الحين والآخر”.

وتابع “حتى أصوات الطيران لم تتوقف من الليل حتى الفجر”.

في المقابل، تحدثت قناة “المسيرة” الناطقة باسم المتمردين الحوثيين، الأحد، عن “أكثر من خمسين قذيفة مدفعية، وأكثر من سبع غارات خلال الساعات الماضية” في الدريهمي.

وتأتي الاشتباكات بعد أن توصّلت الحكومة اليمنية مع المتمردين الحوثيين في محادثات في السويد استمرت لاسبوع واختتمت الخميس، إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد منذ أشهر مواجهات على جبهات عدة.