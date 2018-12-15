الحوثيون: غريفيث سلّمنا رسالة تحدد موعد بدء هدنة الحديدة

قال قيادي حوثي، السبت، إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سلّم وفد جماعته رسالة تتضمن موعد إيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب البلاد.

يأتي هذا في وقت اندلعت فيه معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في منطقة “الدريهمي” بمحافظة “الحديدة”، وهي المرة الثانية التي تندلع فيها اشتباكات بالمحافظة منذ توقيع اتفاق السويد.

وأضاف “محمد علي الحوثي” رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة في تغريدة على “تويتر”، إن “مبعوث الأمم المتحدة سلّم رسالة لرئيس الوفد الوطني حدد فيها موعد إيقاف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة”.

وأشار “الحوثي” إلى أن هذا الموعد يأتي “وفق الاتفاق المعلن” في السويد، دون أن يحدد هذا الموعد.

وكان اتفاق الحديدة، الذي وقع عليه طرفا المشاورات في السويد، ينص على “وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق”.

ولم يرد مصدر في مكتب المبعوث الأممي على تساؤل لمراسل الأناضول حول الموعد الفعلي لإيقاف إطلاق النار، لكنه قال إن “موعد انسحاب القوات من الموانئ بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق”.