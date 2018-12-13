بالفيديو.. لحظة مصافحة وزير الخارجية اليمني لرئيس وفد الحوثيين بعد الاتفاق

المصدر: ا ف ب

صافح وزير الخارجية اليمني الذي يترأس وفد الشرعية في محادثات السلام بالسويد، اليوم الخميس، رئيس وفد الحوثيين، بعد الاتفاق على بنود وقف إطلاق النار بالحديدة، والانسحاب من مدينة تعز.

وصافح الوزير خالد اليماني رئيس الحوثيين محمد عبدالسلام، وسط تصفيق حاد في ختام محادثات السلام التي عقدت في السويد بوساطة الأمم المتحدة، أمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وأعلن غوتيريش توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول مدينة الحديدة، غربي البلاد، ومينائها الاستراتيجي، مؤكدًا أن “الاتفاق شمل نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية”.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بالجلسة الختامية لانتهاء مشاورات السلام اليمنية بالسويد، التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن “الأطراف اليمنية توصلت إلى تخفيف حدة التوتر في مدينة تعز، وإلى مواصلة التفاهمات في جولة المشاورات المقبلة، في يناير/كانون الثاني المقبل”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “سنشهد انسحاب كل القوات من الحديدة باليمن”، مشددًا على أن “الحديدة ستخضع لسيطرة قوات محلية”.