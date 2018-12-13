قرقاش: الضغط العسكري على الحوثيين أجبرهم على القبول بالحل السياسي‎

رحَّب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، باتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار بالحديدة في اليمن.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، “نرحب باتفاق السويد، ونرى الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي، والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة، يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية”.

نرحب باتفاق السويد ، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 13, 2018

وتابع، “الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت، حقق الهدف المطلوب بإجبار الحوثيين على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي”.

الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 13, 2018

وشدَّد قرقاش، على أن “التحالف العربي أوفى بالتزامه تجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظًا على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني.”

التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 13, 2018

وهنأ الوزير الإماراتي، المبعوث الأممي بما تحقق اليوم، مؤكدًا أنهم “ملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره”.

نهنيء المبعوث الأممي بما تحقق اليوم وملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 13, 2018

وقدَّم قرقاش التحية لـ”قوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، وتحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم”.