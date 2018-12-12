رويترز: الأطراف اليمنية اتفقت على إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، قولها إن الأطراف اليمنية اتفقت في مشاورات السويد، على إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

واضافت المصادر أن هذا الإجراء خطوة لبناء الثقة التي يجري بحثها خلال محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في السويد.

واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة الشرعية، على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها.

ولم يتفق الطرفان وفق مصادر “رويترز” بعد على ما إذا كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن، أم مطار سيئون.

ويقع مطار صنعاء ضمن مناطق تحت سيطرة الحوثيين لكن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يتحكم في المجال الجوي ويفرض قيودا على الوصول إليه.