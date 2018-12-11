مصادر تكشف ملامح خطة الأمم المتحدة لتسيير ميناء الحديدة

كشفت مصادر أن الأمم المتحدة قدمت خطة لتسيير ميناء الحديدة اليمني، تتضمن اقتراحًا بسحب القوات المسلحة لطرفي الحرب من المدينة الساحلية، وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة للملايين خلال الحرب.

وتقول المصادر، التي أسندت إليها وكالة “رويترز” كشف ملامح الخطة: إن الاقتراح قيد النقاش في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وحكومة اليمن الشرعية.

وذكرت المصادر المطلعة على المحادثات أن اقتراح الأمم المتحدة يتضمن تشكيل “لجنة مشتركة أو كيان مستقل” لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين، فضلًا عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة.