الرئيس اليمني يغادر الولايات المتحدة إلى الرياض بعد رحلة علاج

غادر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، عائدًا إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن قضى أكثر من شهر ونصف الشهر في رحلة علاج.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، طلب عدم نشر اسمه قوله: إن “هادي سيعود إلى الرياض، خلال الساعات القادمة، بعد أن أنهى فحوصات روتينية تتعلق بصحته”.

وذكرت السفارة اليمنية في واشنطن أن هادي غادر الولايات المتحدة، وهو “يتمتع بصحة جيدة للغاية، ويواصل الإشراف بحماس على الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة لتحقيق السلام في اليمن”.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، وظهر فيها هادي وهو يصافح السفير اليمني في واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، في المطار.

His Excellency President Hadi departed today from the #USA. Indeed, @HadiPresident is in very good health, and continues overseeing with vigor his Gov’t’s sincere efforts to realize peace in #Yemen. pic.twitter.com/KMQ0ooymPD

