جرائم الحوثيين موضوع ندوة “100 حالة إنسانية في اليمن” (فيديو)

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح فى اليمن، بعنوان “100 حالة إنسانية من اليمن”، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاجتماعى الديمقراطى في اليمن ضمن إطار الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلى هامش المؤتمر، أكدت مديرة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية زعفران زايد لـ”إرم نيوز”، أن ميليشيات الحوثي تحاول طمس الهوية اليمنية من خلال تغيير المعتقدات، وصرف الانتباه لجرائمهم ضد النساء والأطفال.
من جهته، وصف مدير تحرير جريدة الوفد المصرية لـ”إرم نيوز” الانتهاكات الحوثية بحق المواطنيين اليمنيين بالبشعه، وحث المجتمع الدولي علي ضرورة محاكمة الحوثي وجماعته دوليًا.
الأمين العام لمنظمة سلام بلا حدود هو الآخر أثنى علي الدور الهام الذي يلعبه التحالف العربي في عودة الاستقرار المفقود منذ سنوات داخل الأراضي اليمنية، واعتبر أن هذا التحالف بمثابة ضمانة حقيقية لعودة الشرعية بشكل كامل في اليمن.