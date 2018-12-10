استقالة قائد قوات الأمن المركزي التابع للحوثيين في صنعاء 

أفاد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أن قائد قوات الأمن المركزي، التابع للحوثيين، اللواء الركن عبدالرزاق المرني، قدّم اليوم الاثنين استقالته لمهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال القيادي السابق في جماعة الحوثي علي البخيتي، في تغريدة على تويتر: “اللواء الركن عبدالرزاق المروني قائد قوات الأمن المركزي بصنعاء قدم استقالته لمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي لسلطة الحوثيين الانقلابية”.

وأضاف: “وبحسب مصدر خاص بمكتب الرئاسة فإن استقالته جاءت احتجاجًا على ممارسات الجماعة العقائدية والدورات الطائفية داخل المعسكرات إضافة لفسادهم المالي الكبير”.