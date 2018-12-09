وفد الحكومة اليمنية: متفائلون بمشاورات السويد والمجتمع الدولي يقف بجانبنا

أعرب وفد الحكومة اليمنية المفاوض، الأحد، عن تفاؤله بإحداث اختراق من أجل السلام في مشاورات السويد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي “يقف إلى جانب الحكومة”.

جاء ذلك، في تصريحات إعلامية على هامش المشاورات اليمنية المنعقدة منذ الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، أدلى بها عضو الوفد الحكومي اليمني، عسكر زعيل.

وقال زعيل: “لدينا تفاؤل كبير بإحداث اختراق في عملية السلام، نحن وجدنا أن المجتمع الدولي برمته يقف إلى جانب الحكومة الشرعية”.

وأضاف أن “وفد الحكومة المفاوض التقى اليوم، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن”، مشيرًا إلى أن “الوفد لمس من السفراء مواقف إيجابية تساند الحكومة الشرعية من أجل المضي قدمًا في السلام”.

وحول أرقام الأسرى والمعتقلين لدى الحوثيين، أفاد زعيل بأن “التحديث لا يزال مستمرًا ولا يوجد رقم محدد”، متهمًا جماعة الحوثي بـ”تنفيذ عمليات اختطاف في عدة محافظات يمنية خلال أيام المشاورات”.

ولفت زعيل إلى أن “قضية فك الحصار على محافظة تعز، يحتل أهمية قصوى في مشاورات السويد، إضافة إلى القضايا الأخرى”.

وحول ما تم إنجازه خلال أيام المشاورات الأربعة، قال: “أحدثنا إنجازًا رائعًا؛ ما لم يلقَ عراقيل من الطرف الأخر”.

وتواصلت المشاورات اليمنية، لليوم الرابع، في العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة، من أجل بحث إجراءات الثقة بين الأطراف المتصارعة.

وتتناول المشاورات غير المباشرة التي انطلقت الخميس، 6 ملفات هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.

وحتى اليوم، تم الإعلان عن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين من قبل جميع الأطراف، وتشكلت لجان من الوفد الحكومي، وأخرى من وفد جماعة الحوثيين للعمل بشكل منفصل في 3 ملفات هي “آليات الإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار عن تعز، وحلحلة الوضع الاقتصادي”.