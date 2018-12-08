بعد يومين من بدئها.. الحوثيون غير جادين بمحادثات السلام‎ اليمنية

أكدت عضو في وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام التي تجري في السويد، السبت، أن الحوثيين ما زالوا غير جادين في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع المستمر في اليمن منذ 2015.

ويواصل وفدا الحكومة والحوثيين محادثاتهما التي بدأت، الخميس، بمدينة ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعًا.

وقالت العضو في وفد الحكومة اليمنية، رنا غانم، للصحفيين، السبت: “دائمًا التوقعات تأتي من خلال التجربة، ومن خلال التجربة سأقول لا. إنهم غير جادين”، معربة عن “أملها بأن تؤدي هذه المحادثات على الأقل إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني”.

وأكدت غانم أن “طرفي النزاع اليمني لم يلتقيا وجهًا لوجه حتى الآن، مع قيام موفد الأمم المتحدة مارتن غريفيث وفريقه بالتنقل بين الفريقين”، لكنها أشارت إلى “وجود أحاديث غير رسمية مع الحوثيين على هامش المفاوضات”.

وغانم هي المرأة الوحيدة التي تشارك في محادثات السلام ضمن الوفدين.