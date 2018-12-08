وفد الحوثيين يدعو لـ”تحييد” الحديدة وتشكيل “حكومة انتقالية”

قال كبير مفاوضي الحوثيين، “إن الإفراج عن الأسرى ما زال قيد النقاش في محادثات السويد”‎.

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وانطلقت يوم الخميس الماضي، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

ودعا المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران محمد عبدالسلام، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة “كل الأحزاب السياسية”.

وأدلى عبدالسلام بالتصريحات لرويترز، على هامش محادثات السلام الجارية في السويد، مع وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وأكد ذات المتحدث، أن “الحل السياسي ينبغي أن يشمل فترة انتقالية لها إطار زمني محدد‎”، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي “تقبل دورًا للأمم المتحدة في مطار صنعاء”، في إطار مسعى لإعادة فتحه.

وقال كذلك، إنه ينبغي إعلان مدينة الحديدة الساحلية “منطقة محايدة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد ناشد، الخميس، أطراف الصراع في اليمن، “مواصلة تهدئة الوضع في الحديدة، واستكشاف تدابير أخرى؛ لتخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد”.