الحوثيون يتخوفون من طلب أعضاء بوفدهم إلى السويد اللجوء السياسي

تتملك ميليشيات الحوثيين مخاوف من نية أعضاء بوفدها المشارك في مشاورات السويد، أو الطاقم الإعلامي المرافق له، طلب اللجوء السياسي في هذا البلد الأوروبي، بحسب مصادر يمنية.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، إن “عبدالله الحاكم (أبو علي) مسؤول الاستخبارات الحوثية، عقد اجتماعًا سريًا مع الوفد وأعضاء الطاقم الإعلامي المرافق قبل دقائق من مغادرتهم صنعاء، حذَّرهم فيه من فرار البعض وطلب اللجوء السياسي في السويد”.

وأضافت أن “الحاكم هدَّد المشاركين بأن أيَّ خطط خارج المشاورات سيكون ثمنها غاليًا جدًا”.

وأشارت إلى أن “أبو علي الحاكم منع فريقًا مكونًا من شخصين يتبع قناة اليمن الفضائية الرسمية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من صعود الطائرة الخاصة بالوفد، في اللحظات الأخيرة، لشك الميليشيات بنية أحدهما التخطيط لطلب اللجوء الإنساني أو السياسي في السويد بمجرد وصوله إلى هناك”.

ولفتت المصادر إلى “مخاوف أخرى لدى الحوثيين من عدم انسجام وفدهم المشارك في مشاورات السويد”.