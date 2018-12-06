6 قضايا خلافية على طاولة المشاورات اليمنية في السويد

قال مصدر في الوفد الحكومي المشارك بالمشاورات اليمنية المنعقدة برعاية الأمم المتحدة في السويد، إن جدول أعمال المشاورات سيبحث 6 قضايا خلافية بين الحكومة وجماعة الحوثي.

وأوضح المصدر أن “القضايا التي ستناقش، هي أولًا إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين من الجانبين، وثانيًا، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كافة مناطق البلاد”.

أما القضية الثالثة، فتتعلق بالوضع العسكري في مدينة الحديدة غربي البلاد، وتسليم الحوثيين لميناء المدينة، بحسب “الأناضول”.

وأضاف المصدر أن “القضية الرابعة هي فك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز منذ أغسطس/ آب 2015”.

وتابع أن “القضية الخامسة تتعلق بالبنك المركزي المنقسم بين الطرفين واحد في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والثاني في العاصمة المؤقتة عدن، تحت سيطرة الحكومة”.

أما القضية السادسة، وفق المصدر ذاته، فهي إعادة الرحلات إلى مطار صنعاء المغلق منذ أغسطس/ آب 2016.

وانطلقت مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية، الخميس، وهي الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين.

وتحظى هذه الجولة بدعم دولي كبير، وقال غريفيث، إن “هناك جهد ودعم دوليين لنجاح هذه المشاورات وحل أزمة اليمن”.