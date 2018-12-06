الحوثيون يهددون بإغلاق مطار صنعاء أمام الأمم المتحدة

هدّد المسؤول السياسي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة في حال عدم توصل المحادثات بين الفرقاء اليمنيين، إلى قرار بفتح المطار أمام الطيران المدني.

وتنطلق محادثات سلام في السويد، اليوم الخميس، بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، فيما يمثل انتصارًا محدودًا للمبعوث الخاص مارتن غريفيث الذي يحاول استئناف مفاوضات ترمي لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات.

وقال الحوثي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إذا لم يتم فتح مطار العاصمة اليمنية للشعب اليمني في مشاورات جولة السويد، فأدعو المجلس السياسي والحكومة إلى إغلاق المطار أمام جميع الطيران”.

وأضاف: “عندها يتحمل مسؤلو الأمم المتحدة وغيرهم الوصول إلى صنعاء كما يصل المرضى والمسافرون اليمنيون، الذين يحتاجون كما قيل لي إلى ما يقارب خمس عشرة ساعة حتى يصلوا برًّا”.