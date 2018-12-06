محادثات هشة لإحلال السلام في اليمن تبدأ بالسويد‎

يعقد الطرفان المتحاربان في اليمن، اليوم، الخميس محادثات سلام في السويد برعاية الأمم المتحدة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016 فيما يمثل انتصارًا محدودًا للمبعوث الخاص مارتن جريفيث الذي يحاول استئناف مفاوضات ترمي لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات.

وسبق أن رتب وسطاء سابقون من الأمم المتحدة سلسلة من مساعي السلام الفاشلة، منذ اندلاع الصراع إثر انقلاب الحوثيين المتحالفين مع إيران على الحكومة الشرعية.

ويقول محللون إن إقناع الطرفين بالمجيء إلى السويد إنجاز في حد ذاته لأن الجولة السابقة من المحادثات في جنيف خلال سبتمبر/أيلول فشلت بسبب تغيب الحوثيين.

وقال مصدر في الأمم المتحدة إن من المستبعد أن يجري الجانبان مباحثات مباشرة في ستوكهولم. ومن المنتظر أن يتنقل فريق جريفيث بين الطرفين لبحث خطوات بناء الثقة وتشكيل هيئة للحكم الانتقالي.

وأشاد ممثلو الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بجريفيث الذي بدأ مهمته مبعوثًا للأمم المتحدة في فبراير/شباط وذلك لتمكنه من اتخاذ بعض خطوات بناء الثقة قبل المحادثات.

ويسعى المبعوث للاتفاق على إعادة فتح مطار صنعاء وتبادل الأسرى وضمان هدنة في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي أصبح محور الاهتمام في الحرب.