السيسي وهادي يبحثان مشاورات السلام اليمنية عشية انطلاقها

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، مسار مشاورات السلام اليمنية، عشية انطلاقها في السويد.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته الأربعاء، أن السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بهادي، قبل يوم من بدء جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية، في ستوكهولم، بعد وصول وفدي الحكومة والحوثيين.

وأضاف البيان أن الطرفين “تبادلا وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية”.

وأكد السيسي “التزام بلده بدعم الحل السياسي في اليمن، وفقًا لمرجعياته الأساسية، في إطار الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية”، بحسب البيان.

وشدد الجانبان على “ضرورة تفادي أي محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة، والتنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن”.

ويأتي الاتصال بين السيسي وهادي، عقب ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بدء جولة المشاورات، الخميس، في ستوكهولم.