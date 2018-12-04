نقلت وكالة أ.ف.ب الفرنسية على لسان مصادر مطلعة وصول وفد الحوثيين إلى السويد للمشاركة بمحادثات السلام اليمنية.

وفي أول تعليق لها على بدء المحادثات، قالت واشنطن إن محادثات السلام اليمنية في السويد خطوة أولى إيجابية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها “على يقين” من أن أطراف النزاع اليمني سيجتمعون، الأسبوع الجاري في السويد، لإجراء مشاورات على أمل إنهاء الحرب.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، سيصل إلى العاصمة السويدية، استوكهولم الثلاثاء.

وأضاف حق، خلال مؤتمر صحفي، أن الأمم المتحدة على يقين من أن أطراف الصراع سيجتمعون في السويد خلال هذا الأسبوع”.