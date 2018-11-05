الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في صعدة والضالع‎

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، أنّ قواته حررت مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي، في مديرية رازح شمالي غرب محافظة صعدة، في شمال البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود، قوله: إنّ “قوات اللواء حررت جبل (الأزهور) ومعتق لقمان، وتبة (التهرة) بالإضافة إلى قرية الثاهر”.

وأوضح المصدر أنّ “مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في المعارك، وقصفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها”، مؤكدًا أنّ “المعارك والقصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا”.

إلى ذلك، أحرز الجيش اليمني، اليوم، تقدمًا جديدًا في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع، وسط تقهقر كبير للميليشيات واندحارها وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد قائد اللواء 83 مشاة، العميد عادل الشيبة، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أنّ “قوات الجيش الوطني اليمني استكملت تحرير مدينة دمت القديمة بالكامل”.

وقال إنّ القوات اليمنية “تمكنت من تحرير جبل ناصة الاستراتيجي، والمعصر، وقرية رمة، وجبل التهامي المطل على منطقة نجد قرين، وقرى بيت اليزيدي والعرفاف، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف الشيبة أنّه تم تحقيق تقدم نوعي “في مديرية جبن، وأصبحت تحاصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في المدينة من عدة اتجاهات”.

وأشار إلى أنّ “المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، ومنها: دبابة Bmb وعدد من الأطقم، من بينها طقم يحمل عربة كاتيوشا وعيار 14 عدد 2 وعيار 23”.