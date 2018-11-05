اليمن.. قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي: احتكار شخص واحد للوقود يظهر فساد الحكومة الشرعية (فيديو)

اتهم عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، الحكومة الشرعية اليمنية، بالفساد، عبر إيقاف شحنات الديزل الموجهة لمحطات الكهرباء، واحتكار شخص واحد لهذه المادة الحيوية.

وقال شطارة في مقابلة مع “إرم نيوز” تنشر لاحقًا بالكامل، إن هذا الشخص، الذي رفض ذكره بالاسم، رجل أعمال، ويحتكر تزويد المحافظات الجنوبية بمادة الوقود، وهو مقرّب من رأس الشرعية بشكل كبير، على حدّ قوله.

ورفض القيادي بالمجلس الانتقالي اتهام هيئته بعرقلة عمل الحكومة الشرعية، معتبرًا أن تغيير رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بخلفه معين عبدالملك، اعتراف بفساد الحكومة.