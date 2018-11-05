ألوية العمالقة الجنوبية تؤكد قرب سيطرتها على كافة مداخل ومخارج الحديدة (فيديو)

أكد وضاح الدبيش المتحدث باسم ألوية العمالقة الجنوبية، أنهم تمكنوا بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، من تطهير عدة مناطق حيوية في مدينة الحديدة، كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.

وقال الدبيش، إنه تم تطهير وتحرير مناطق، “شارع المطار، وشارع الخمسين، وجولة اليمن موبايل، ومدينة الصالح، وكلية الهندسة”.

وأوضح أن الساعات القليلة القادمة ستتم فيها السيطرة على كافة مداخل ومخارج مدينة الحديدة.

وأظهرت لقطات ميدانية لقوات تابعة لقوات ألوية العمالقة الجنوبية، أمس الأحد، تقدمًا عسكريًا لتلك القوات، في داخل مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت مصادر عسكرية محلية وشهود عيان، إن التحالف نشر آلاف الجنود لاستعادة الحديدة، التي سيعتبر تحريرها خطوة حاسمة في الحرب على المتمردين الحوثيين.