تفجير سيارة مسؤول أمني شمال عدن

استهدف مجهولون فجر اليوم، سيارة مسؤول أمني شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعبوة ناسفة أحدثت انفجارًا عنيفًا .

وقالت مصادر محلية في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة مسؤول أمني يدعى “حسين ياسين” يعتقد أنه ضابط في الأمن السياسي ، فيما تقول مصادر أخرى إنه أحد أعضاء كتاب بسام المحضار في حي الشيخ عثمان شمال عدن.

وبحسب المصادر فإن التفجير لم يخلف خسائر بشرية كما لم يخلف أضرارًا مادية كبيرة ، عدا ما حل بالسيارة فقط وبعض الأضرار الخفيفة في المنازل المحيطة ، كون الانفجار وقع في منطقة السنافر السكنية .

ولم يصدر أي تعقيب أو توضيح من مصدر أمني رسمي حتى اللحظة .