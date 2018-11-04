شاهد تقدم ألوية العمالقة الجنوبية إلى داخل مدينة الحديدة (فيديو)

أظهرت لقطات ميدانية لقوات تابعة لقوات ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الأحد، تقدمًا عسكريًا لتلك القوات في داخل مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت مصادر عسكرية محلية وشهود عيان إن التحالف نشر آلاف الجنود لاستعادة الحديدة، التي يعتبر تحريرها مرحلة حاسمة في الحرب على المتمردين الحوثيين.

وتركز القتال حول المطار وكذلك عند المدخل الشرقي للمدينة، وقرب الجامعة التي تقع على بعد 4كم جنوب الميناء الذي يستقبل معظم واردات اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: “هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الاشتباكات إلى هذه النقطة، فيما قال سكان إنهم سمعوا تبادلًا لإطلاق النار بالمنطقة.

وتمكنت القوات اليمنية الجنوبية أيضًا من تحرير كلية الهندسة، وباتت قريبة من تحرير مدينة الصالح، بعد وصول تلك القوات السبت إلى الميدان الفاصل بين شارعي الـ 50 وكيلو 16، الذي يعد الشريان الرئيس لمدينة الحديدة، وفقًا لما ذكره موقع الجيش اليمني.

وذكرت الصفحة الرسمية التابعة لألوية العمالقة، على “فيسبوك”، أن “قوات العمالقة الجنوبية والقوات المشتركة تسيطر على كلية الهندسة وتقترب من السيطرة على مدينة الصالح بالحديدة”.

وسيطرت كذلك قوات ألوية العمالقة على مدينة “الأمل” جولة الشحاري وعلى مطاحن وصوامع البحر الأحمر ومحطة العماد ومجمع الغراسي وعلى ثلاجة الحمادي المركزية شرق مدينة الحديدة .‎