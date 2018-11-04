الحوثيون يكشفون مصير ناصر هادي شقيق الرئيس اليمني

كشف الحوثيون، مساء الأحد، عن مصير ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بعد أنباء عن مقتله.

وقال مصدر، فيما يسمى “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين” التابعة للحوثيين، إن اللجنة قامت بتسهيل إجراء تواصل أسير الحرب ناصر منصور هادي مع أحد أولاده، من دون توضيح طبيعة التواصل بزيارة أو اتصال.

وقالت أسرة ناصر هادي لصحيفة عدن الغد، إنها تلقت منه اتصالًا هاتفيًا لمدة 3 دقائق.

ولم يصدر أي تعليق من الرئاسة اليمنية حول ما أعلنه المصدر الحوثي.

ووَقَع وكيل الأمن السياسي في عدن ولحج وأبين، ناصر منصور هادي، في الأسر أثناء قيادته معارك التصدي للحوثيين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن في عام 2015.