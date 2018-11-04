اغتيال الشاعر اليمني طالب باتيس بوراضي في حضرموت

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، الشاعر اليمني طالب باتيس بوراضي بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت في اليمن، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن “مسلحين أطلقوا النار على الشاعر في وادي عمد مع أحد أقاربه”، بينما أفاد شهود عيان أن “المسلحين قتلوا الشاعر بوراضي مع أحد أقاربه في سيارته الخاصة ولاذوا بالفرار”.

وحسب صحيفة “عدن الغد” المحلية، يرجح أن سبب مقتل الشاعر وقريبه، ثأر قديم بين القتلة وقريبه الذي كان بصحبته في السيارة.

ويعد الشاعر بوراضي صاحب أوبريت “ثورة شعبنا منصورة”، من أبرز شعراء حضرموت، ولديه الكثير من الأعمال الفنية أبرزها العمل الفني الحضرمي “عاش بوخالد”.