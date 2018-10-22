بالفيديو.. جهود إماراتية لإنقاذ التعليم في تعز اليمنية‎

ثمّن المعلمون والطلبة الجهود التي يبذلها فريق الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تخفيف وطأة الأزمة التي يعيشها الطلبة اليمنيّون في الوقت الراهن، جرّاء تدمير المنظومة التعليمية بسبب الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثي بحق أبناء محافظة تعز .

وأخيرًا قامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بإعادة ترميم إحدى المدارس المهمّة التي تعطلت في محافظة تعز بعد أن سيطرت عليها ميليشيات الحوثي لقرابة العامين إذ عاثت بها فسادًا ودمارًا وأصبح الطلبة يتلقون تعليمهم في العراء، إلى أن تم إعادة ترميم إحدى هذه المؤسسات التعليمية وهي مدرسة 26 سبتمبر بدعم إماراتي.

وتتنوع مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإغاثية لتشمل مجالات الطاقة، والصحة، والتعليم من أجل تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في المناطق المحررة.