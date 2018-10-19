اليمن.. تفاصيل مثيرة بشأن وفاة 7 أشخاص تناولوا “خمورًا سامة”

كشفت شرطة محافظة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة لليمن، السبت، عن ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء تعاطي”مادة سامة لم تحدد الجهات الطبية بعد نوعها”، إلى سبع 7 حالات، إلى جانب حالة واحدة في العناية المركزة.

وقالت شرطة المدينة، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنها تتابع هذه الحادثة، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابساتها، وإنها بانتظار نتائج الفحص الطبي لتحديد سبب هذه الوفيات.

ومنذ أواخر الأسبوع الماضي، استقبلت مستشفيات مدينة عدن، عدداً من الحالات المتطلبة لعناية طبية مركزة، إثر تناول المصابين مادة مُسكرة، أدت إلى وفاة معظم المصابين.

وتضاربت الروايات بشأن أعداد الأشخاص المتوفين والمصابين، على وسائل الإعلام المحلية، ووصلت إلى أرقام مبالغ فيها، في حين قالت مصادر في وزارة الصحة اليمنية لـ”إرم نيوز”، إنها تستكمل إجراءاتها للإعلان عن الأرقام الدقيقة لعدد الوفيات جراء تناول هذه المادة السامة.

وباتت هذه الحوادث النادرة، تشغل الرأي العام المحلي مستفسرة عن الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من مدمني تعاطي الخمور وتحويل آخرين للعناية المركزة، بينهم الفنان الشعبي المعروف مجاهد سعيد، الشهير بـ”تمباكي”، الذي ما يزال في مستشفى الجمهورية التعليمي.

ووفقاً للإعلام المحلي، فإن الأسباب تعود إلى مزج الخمور المحلية بمادة أخرى أشارت بعض التقارير إلى أنها مادة “الإسبرت”، في حين تتضارب الروايات الطبية بين مادتي “الفورملين” وبنزين الطائرات، لكن عمليات التحقق النهائية من ذلك ما تزال جارية.

ونقل موقع وازرة الداخلية اليمني، الجمعة، على لسان نائب مدير شرطة مديرية صيرة، سهيل اسكندر، قوله إن التقارير الطبية الأولية لبعض الحالات، تشير إلى التسمم الناتج عن تعاطي مادة “الإسبرت” الخام.

وذكر اسكندر، أن “الشرطة بادرت مباشرة بفتح تحقيق مع أقارب وأصدقاء المصابين بحالات التسمم في مديرية صيرة، وأن نتائج التحقيقات كشفت بأن جميع المصابين بالتسمم من مدمني تعاطي الكحول، وأن المادة التي تعاطوها جلبها لهم شخص في العقد الخامس من عمره، من منطقة القاهرة في مديرية الشيخ عثمان”.

وقال إن الشرطة باشرت فوراً عملية البحث عن الشخص المورد لتلك المادة، ولكن الشرطة تفاجأت بأنه توفي في اليوم ذاته.