المبعوث الأممي يعلّق على تعيين معين عبد الملك رئيسًا للحكومة اليمنية

المبعوث الأممي يعلّق على تعيين معين عبد الملك رئيسًا للحكومة اليمنية

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

رحب مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بتعيين معين عبد الملك سعيد رئيسًا لوزراء اليمن.

وقال مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” إن معين عبد الملك سعيد يعتبر “شخصية عامة من الطراز الرفيع، ومعروفًا بسيرته المهنية”.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عيّن عبد الملك في منصب رئيس الوزراء بعد أن أقال أحمد عبيد بن دغر من منصبه وأحاله للتحقيق دون أن يقيل طاقمه الوزاري.

وأضاف مكتب المبعوث الأممي أنه “يتطلع للعمل عن قرب مع رئيس الوزراء الجديد للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحرج في ، ولدفع العملية السياسية قُدمًا”.

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