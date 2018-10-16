المبعوث الأممي يعلّق على تعيين معين عبد الملك رئيسًا للحكومة اليمنية

رحب مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بتعيين معين عبد الملك سعيد رئيسًا لوزراء اليمن.

وقال مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” إن معين عبد الملك سعيد يعتبر “شخصية عامة من الطراز الرفيع، ومعروفًا بسيرته المهنية”.

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد معين عبد الملك سعيد رئيسا لوزراء #اليمن ، باعتباره شخصية عامة من الطراز الرفيع، ومعروفا بسيرته المهنية. — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) October 16, 2018

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عيّن عبد الملك في منصب رئيس الوزراء بعد أن أقال أحمد عبيد بن دغر من منصبه وأحاله للتحقيق دون أن يقيل طاقمه الوزاري.