بعد إقالة بن دغر.. أنباء عن تشكيل حكومة يمنية جديدة “مصغّرة” خلال أيام

كشفت مصادر حكومية يمنية، الثلاثاء، أنه من المرجح الإعلان عن حكومة جديدة “مصغرة” خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن أعفى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاثنين، رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من منصبه، وإحالته إلى التحقيق، فيما عُين معين عبدالملك سعيد، خلفًا له.

وقالت المصادر الحكومية، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن “أولى المهام التي سيواجهها عبدالملك، هي تقليص حكومته، وتشكيل حكومة شبيهة بحكومة حرب، بما يتناسب مع وضع البلد الاقتصادي والعسكري، في ظل استمرار الحرب ضد الحوثيين”.

وأوضحت المصادر -التي فضلت حجب هويتها بسبب عدم تخويلها بالحديث للإعلام- أن “الوزارات البالغ عددها 36 وزارة، في الوقت الحالي، سيتم تقليصها إلى بضع عشرة وزارة فقط، على أن تَشرع هذه الحكومة المصغرة في تنفيذ خطة محددة سلفًا لإنقاذ الوضع الاقتصادي بدرجة رئيسة”.

وأضافت أن “من المفترض الإعلان عن هذه الحكومة خلال الأيام القريبة المقبلة من الشهر الجاري”.