بن دغر يعلّق على تعيين معين عبدالملك خلفًا له في رئاسة الحكومة اليمنية

هنأ رئيس الوزراء اليمني المقال، أحمد عبيد بن دغر، الدكتور معين عبدالملك سعيد بمناسبة تعيينه رئيسًا جديدًا للوزراء، وذلك في أول تعليق على إقالته من منصبه.

وكتب بن دغر في تغريدة مقتضبة على صفحته في موقع “تويتر” تعليقًا على تعيين خلفه: “تهانينا أخي معين عبدالملك سعيد رئيسًا لمجلس الوزراء، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم الوطنية القادمة”.

تهانينا أخي معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم الوطنية القادمة،

د. أحمد عبيد بن دغر — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) October 15, 2018

ولم يعلق بن دغر على الأسباب التي أدت إلى إقالته من منصبه، أو على اتهامه بالإهمال وعدم قدرته على حل المشاكل الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، ولا على إحالته للتحقيق من طرف الرئيس عبدربه منصور هادي.

وتشهد المحافظات المحررة منذ أشهر احتجاجات شعبية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، إذ طالب المحتجون بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة تواكب المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد.