إقالة رئيس الحكومة اليمني أحمد عبيد بن دغر وتعيين معين عبدالملك خلفًا له

قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء اليوم الإثنين إقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وإحالته إلى التحقيق، وتم تعيين معين عبدالملك سعيد خلفًا له، وفق ما أفادت الوكالة الرسمية للأنباء “سبأ”.

وورد في نص القرار الرئاسي أن إقالة بن دغر جاءت “نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية، لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، لا سيما انهيار العملة المحلية”.

وأضاف القرار أن من بين الأسباب فشل الحكومة “في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان في محافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة، ولتحقيق ما يصبو اليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد”.

وقد عين بنفس القرار الرئاسي سالم احمد سعيد الخنبشي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وحول الإعصار لبان محافظة المهرة إلى منطقة منكوبة أغرقتها مياه الأمطار والسيول وسط انتقادات لاذعة لأداء الحكومة التي واجهت اتهامات بعدم الاستعداد المسبق للكارثة كما لم تبذل جهودا تذكر لدعم الأهالي الذين تركوا للسلطات المحلية قليلة الإماكانيات.