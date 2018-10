بالفيديو.. هادي يفاجئ الجميع

فاجأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، متابعيه، في ختام كلمته المتلفزة بمناسبة الذكرى الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر، بترديد عبارة باللغة الإنجليزية.

وقال هادي في ختام كلمته ،”we are here where you are”، ليتضح لاحقًا أنها العبارة ذاتها التي اشتهر بها الصحفي البحريني، محمد العرب، أثناء تغطيته لما يجري في المناطق اليمنية.

واشتهر الصحفي محمد العرب بأنه يقول دائمًا خلال ختام تغطيته الميدانية “نحن هنا أين أنتم”، في إشارة إلى انتصارات وتقدم قوات التحالف، مقابل ميليشيا الحوثيين.

لكن تعمد الرئيس اليمني قول العبارة ذاتها باللغة الإنجليزية، عرَّضه لانتقادات، إذ اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “حاول تقديم شيء مختلف عن ما يقوله الصحفي البحريني، فقرَّر نطقها بهذه الطريقة”.

وألقى هادي مساء يوم السبت، كلمة تلفزيونية مسجلة، في الذكرى الـ55 لثورة الـ14 من أكتوبر، التي قامت ضد الاحتلال البريطاني جنوب اليمن.